Hamas annuncia: catturati soldati israeliani

Israele sotto attacco di Hamas da Gaza.

Dall'alba dalla Striscia si è riversata a sorpresa una pioggia di almeno 5mila razzi verso il sud e il centro del Paese (Tel Aviv e Gerusalemme comprese). Dall'enclave palestinese sono entrate in territorio israeliano decine di miliziani armati di Hamas, anche in parapendio o dal mare. Per ora si contano 22 israeliani uccisi e 545 feriti. Hamas ha anche annunciato la cattura di soldati israeliani. Immediata la reazione dello Stato ebraico. Il primo ministro Netanyahu ha detto che "non è solo un'operazione, è proprio una guerra" e ha lanciato la controffensiva denominata "Spade di ferro", con un massiccio attacco aereo su Gaza. Solidarietà a Israele nel mondo. "Difendersi è un suo diritto", dicono Palazzo Chigi e von der Leyen.