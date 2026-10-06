Israele ricorda Mila, uccisa a 9 mesi il 7 ottobre: era la vittima più piccola

I miliziani fecero irruzione nell'abitazione e tentarono di aprire la porta della stanza, mentre Ohad cercava disperatamente di tenerla chiusa. I colpi sparati attraverso la porta uccisero Mila e ferirono Sandra. Dopo i terroristi di Hamas diedero fuoco alla costruzione, la famiglia tentò la fuga da una finestra. Il papà e la nonna paterna, Yona, vennero uccisi lì. Sandra e uno degli altri due figli furono portati in un'abitazione vicina dove venivano raccolti gli ostaggi. Approfittando di un momento di distrazione dei miliziani, riuscirono a scappare e a nascondersi in un'altra casa. Dopo ore di attesa vennero salvati dalle forze di sicurezza dell'esercito israeliano.