Nel kibbutz di Holit si ricostruiscono le case (e la propria vita)

Nel kibbutz di Holit si ricostruiscono le case, e chi è già tornato prova a ricostruire anche la sua vita. Eli Kabuli, un sopravvissuto, afferma: "Il 7 ottobre sono rimasto nella stanza blindata per 11 ore e mezzo: io, mia figlia e il mio cane tra esplosioni, grida e spari. È difficile spiegare cosa è stato". Ore terrificanti, ma la casa di Eli è stata risparmiata grazie all'amico poliziotto, Michael Reitzin, che è riuscito ad allontanare i terroristi salvando decine di persone.