7 ottobre, la rivelazione: "Netanyahu avvertito nella notte, tornò a dormire" | Poi il tentativo di manomettere le carte

Sono rivelazioni clamorose, le prime di questo calibro, quelle che l'ex segretario militare di Netanyahu, il generale Avi Gil, ha affidato in un'intervista a Channel 12 e Israel Ayom. Lo stesso Gil, dopo la prima telefonata a Netanyahu alle 3.55 della notte tra il 6 e il 7 ottobre 2023, era stato svegliato dallo Shin Bet intorno alle 6.12, dunque venti minuti prima dell'attacco. Ma i servizi non avevano classificato quell'aggiornamento operativo come urgente. Alle 6.29, in concomitanza con il massacro, i cieli di Israele si erano saturati di missili. Bibi era stato avvertito e gli era stato chiesto di tenersi pronto sulla "linea rossa", quella delle comunicazioni più urgenti. Solo alle 6.41, quindi dodici minuti più tardi, Netanyahu avrebbe comunicato ufficialmente i suoi ordini: "Siamo in guerra".