7 ottobre, Mattarella: "A Gaza devastazione intollerabile, gli attacchi di Hamas non saranno mai giustificati" | Meloni rilancia la soluzione dei due Stati
Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas, le istituzioni ricordano le vittime e condannano il terrorismo
© Afp
A tre anni dagli attacchi del 7 ottobre 2023, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, condannando quanto compiuto da Hamas quel tragico giorno e richiamando allo stesso tempo l'attenzione sulla gravità della situazione nella Striscia di Gaza. "Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati", afferma Mattarella, definendo quella giornata un monito contro "le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa".
Il capo dello Stato si sofferma anche sulle conseguenze del conflitto per i palestinesi. "Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità". Mattarella giudica inoltre "inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'Autorità Nazionale Palestinese". La strada indicata dal presidente della Repubblica è quella di interrompere la violenza e ricostruire le condizioni per la convivenza nella prospettiva "Due Popoli, Due Stati". Mattarella rinnova infine la vicinanza della Repubblica al popolo israeliano e auspica un maggiore impegno internazionale per creare condizioni durature di pace e sicurezza.
Meloni: "L'Italia continuerà a lavorare per la pace"
Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato le vittime degli attacchi di Hamas ribadendo che "nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti". Per la premier, ricordare il 7 ottobre significa anche rinnovare l'impegno contro ogni forma di antisemitismo. "L'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi un futuro di libertà e dignità", ha affermato Meloni, indicando come obiettivo due Stati che possano vivere uno accanto all'altro entro confini riconosciuti.
I messaggi di Macron e Metsola
Nel terzo anniversario sono arrivati messaggi anche dalle istituzioni europee. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato gli oltre 1.200 morti dell'attacco e ribadito l'impegno della Francia a combattere antisemitismo e terrorismo e a lavorare per la pace. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha rinnovato l'impegno a "porre fine al terrorismo" e a trovare una strada verso la pace.
Tajani: "Onorare la memoria"
"Nel terzo anniversario del 7 ottobre, il mio pensiero va alle vittime degli attacchi terroristici di Hamas e alle loro famiglie. Onorare la loro memoria e quella di tutti gli ostaggi resta un dovere della comunità internazionale. Continueremo a lavorare per la pace e la stabilità in Medio Oriente, nella prospettiva di una soluzione politica dei due Stati che garantisca sicurezza di Israele e diritti, dignità e futuro al popolo palestinese" ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.