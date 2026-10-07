7 ottobre, Mattarella: "A Gaza devastazione intollerabile, gli attacchi di Hamas non saranno mai giustificati" | Meloni rilancia la soluzione dei due Stati

Nel terzo anniversario sono arrivati messaggi anche dalle istituzioni europee. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato gli oltre 1.200 morti dell'attacco e ribadito l'impegno della Francia a combattere antisemitismo e terrorismo e a lavorare per la pace. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha rinnovato l'impegno a "porre fine al terrorismo" e a trovare una strada verso la pace.