Cortei pro Pal in tutta Italia: tensioni tra manifestanti e polizia a Torino | Greta Thunberg alla manifestazione a Napoli

Presidi e cortei pro Pal in numerose città italiane per la manifestazione "La fine del genocidio". Tra le richieste dei promotori, "la fine immediata del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione". All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Proprio nel capoluogo piemontese si sono registrati momenti di tensione. Tra i manifestanti a Napoli anche Greta Thunberg.