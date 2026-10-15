per l'anno 2026/2027

Pordenone, via il maiale dalle mense scolastiche: nei menù arrivano pollo al curry e cous cous

Le scuole adeguano i pasti a una popolazione studentesca sempre più multiculturale

15 Ott 2026 - 14:17
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Addio a braciole di maiale e prosciutto di San Daniele in molte mense scolastiche della provincia di Pordenone. Per l'anno scolastico 2026/2027, gran parte dei menù cambia per rispondere alle esigenze di una popolazione studentesca sempre più multiculturale. Al posto di alcune pietanze arrivano nuove proposte, come il pollo al curry e il cous cous, mentre i piatti a base di carne suina vengono ridotti o eliminati. A riportare le novità è Il Gazzettino.

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Uno studente su cinque è di origine straniera

 A Pordenone gli alunni stranieri, comprese le seconde generazioni, rappresentano il 20,9% della popolazione scolastica, quasi il doppio rispetto alla media nazionale dell'11,6%. Negli istituti comprensivi della città la percentuale raggiunge il 30%. A favorire la riduzione della carne di maiale contribuiscono inoltre le linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia, che promuovono il consumo di carni bianche rispetto a quelle rosse. 

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A Spilimbergo il prosciutto solo su richiesta

 Le regole cambiano da un istituto all'altro. Nella scuola primaria di Spilimbergo (in provincia di Pordenone), ad esempio, il maiale non è più previsto come ingrediente ordinario, ma può essere aggiunto su richiesta. Integrazione culinaria che non intacca la memoria del territorio. Tra le proposte rimangono infatti anche i piatti della tradizione fiuliana, come il frico (pietanza a base di patate e cipolle).

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