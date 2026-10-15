Pordenone, via il maiale dalle mense scolastiche: nei menù arrivano pollo al curry e cous cous

Addio a braciole di maiale e prosciutto di San Daniele in molte mense scolastiche della provincia di Pordenone. Per l'anno scolastico 2026/2027, gran parte dei menù cambia per rispondere alle esigenze di una popolazione studentesca sempre più multiculturale. Al posto di alcune pietanze arrivano nuove proposte, come il pollo al curry e il cous cous, mentre i piatti a base di carne suina vengono ridotti o eliminati. A riportare le novità è Il Gazzettino.