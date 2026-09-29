Pisa, botte e violenze alla moglie incinta: arrestato 37enne

La vittima, sentita dal personale specializzato, ha raccontato di essere rientrata in Italia dal Pakistan lo scorso giugno, dopo il matrimonio, e da lì è subito iniziata una difficilissima convivenza con il marito. La donna viveva, infatti, chiusa in casa e poteva uscire soltanto se accompagnata dal marito. Non solo: vessazioni economiche, fisiche e psicologiche erano diventate la sua quotidianità. In particolare, non aveva libertà di effettuare visite mediche, fare piccoli acquisti per la vita di tutti i giorni e subiva offese e minacce, anche di morte, costantemente.