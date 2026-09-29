vessazioni iniziate dopo il matrimonio

Pisa, botte e violenze alla moglie incinta: arrestato 37enne

Salvata da una volante della squadra mobile della questura di Pisa dopo la segnalazione di alcuni passanti per strada

29 Set 2026 - 11:10
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Sono scattate le manette per un 37enne di origini pakistane, in carcere a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte e percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in trenta giorni. 

Google Preferred Site

La vicenda

 L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. Una Volante della Questura di Pisa ha soccorso la donna che è stata accompagnata al Pronto Soccorso e sottoposta al "protocollo rosa" previsto per le vittime di violenza di genere. Proprio in quest'occasione, tra l'altro, la donna ha scoperto di essere incinta

Leggi anche

Morte per ricina, perquisito lo studio di Gianni di Vita | Poi il trasferimento in questura

L'ex procuratore Mario Venditti: "Sempio non è collocato sulla scena del crimine"

L'incubo iniziato dopo il matrimonio

 La vittima, sentita dal personale specializzato, ha raccontato di essere rientrata in Italia dal Pakistan lo scorso giugno, dopo il matrimonio, e da lì è subito iniziata una difficilissima convivenza con il marito. La donna viveva, infatti, chiusa in casa e poteva uscire soltanto se accompagnata dal marito. Non solo: vessazioni economiche, fisiche e psicologiche erano diventate la sua quotidianità. In particolare, non aveva libertà di effettuare visite mediche, fare piccoli acquisti per la vita di tutti i giorni e subiva offese e minacce, anche di morte, costantemente.

Leggi anche

L'orma dell'assassino di Chiara ancora sotto la lente

Firenze, inchiesta su traffico di cocaina: indagate 106 persone

Le indagini, coordinate da un Magistrato del Gruppo Specializzato istituito presso la Procura della Repubblica di Pisa, hanno riportato un grave quadro indiziario, motivo per cui il gip ha deciso di sottoporre il 37enne alla misura cautelare della custodia in carcere nel penitenziario Don Bosco.

Leggi anche

Strage di Ustica, Francia pronta a collaborare: pm verso ritiro archiviazione

Morte Denis Bergamini, c'è un nuovo indagato

Ti potrebbe interessare

videovideo
pisa
violenza sulle donne

Sullo stesso tema