Caso Regeni, tre 007 egiziani condannati a 10 anni di carcere per il sequestro

L'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, ha rivolto un appello all'esecutivo affinché rompa i rapporti con l'Egitto. "Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un Paese che lungi dall'essere sicuro, tortura, uccide anche i cittadini degli Stai cosiddetti amici". E poi ha concluso: "Questa, come direbbe Calamandrei, è la gioia e la fede del giurista ed è anche la nostra e di tutte le persone che ci hanno accompagnato e sostenuto in questo faticoso percorso di giustizia. Saremo sempre grati alla procura e agli investigatori per il loro instancabile lavoro e a Giulio che anche oggi ha fatto cose".