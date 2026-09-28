Per concorso in omicidio

Morte Denis Bergamini, c'è un nuovo indagato

Si tratta di un 65enne. Il 17 novembre attesa la sentenza d'appello per l'ex fidanzata del calciatore

28 Set 2026 - 17:17
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© ansa

© ansa

C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico.

Leggi anche

Morte Bergamini, arriva la sentenza: per l'ex fidanzata Isabella Internò condanna a 16 anni

Denis Bergamini, la Procura: "Fu soffocato e poi investito dal camion"

Morte Denis Bergamini: c'è un nuovo indagato

  I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla Procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. L'atto scaturisce all'esito di complesse indagini coordinate dalla Procura ed eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Cosenza, in ordine ai fatti accaduti quel 18 novembre 1989.

Denis Bergamini, il giallo del calciatore del Cosenza morto nel 1989

1 di 1

A novembre la sentenza d'appello per l'ex fidanzata

  Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado dopo che i giudici hanno ridimensionato la richiesta dell'accusa (23 anni), concedendo le attenuanti prevalenti sulle aggravanti. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
denis bergamini

Sullo stesso tema