C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico.
Morte Denis Bergamini: c'è un nuovo indagato
I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla Procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. L'atto scaturisce all'esito di complesse indagini coordinate dalla Procura ed eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Cosenza, in ordine ai fatti accaduti quel 18 novembre 1989.
A novembre la sentenza d'appello per l'ex fidanzata
Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado dopo che i giudici hanno ridimensionato la richiesta dell'accusa (23 anni), concedendo le attenuanti prevalenti sulle aggravanti. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.