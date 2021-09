Il dottor Giuseppe Delicati di Borgaro (nel Torinese) avrebbe rilasciato certificati per l'esonero del vaccino anti Covid, senza però essere a tutti gli effetti uno dei medici vaccinatori. L'Asl gli ha inviato una diffida e anche i carabinieri del Nas stanno valutando la sua posizione. Lo scorso anno il medico aveva messo pubblicato su YouTube un video in cui sollevava dubbi sull'esistenza della pandemia.

Tar Friuli Venezia Giulia: ok sospensione sanitari no vax - La linea amministrativa contro i no vax prosegue anche nelle altre Regioni. Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso di un infermiere, in servizio in un'Azienda sanitaria della regione, e di un odontoiatra contro il provvedimento di sospensione dal servizio per la loro mancata sottoposizione al vaccino. I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimi i provvedimenti dell'Azienda sanitaria e hanno respinto la richiesta dei ricorrenti di rimettere alla Consulta le questioni di costituzionalità riguardanti la legge che ha posto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

"Vaccini non sono sperimentali" - I giudici smontano una delle principali obiezioni di chi è contro l'immunizzazione farmacologica: "E' errata l'affermazione secondo cui i vaccini attualmente disponibili si troverebbero ancora in fase di sperimentazione" poiché i 4 vaccini ad oggi utilizzati

"sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell'Ema". Questo quanto scritto dal Tar del Friuli Venezia

Giulia nelle sentenze gemelle.

A Torino molti insegnanti dal medico no vax - E' invece stato accertato che diversi insegnanti e personale scolastico si sono rivolti al dottor Delicati: "Stanno pervenendo all'azienda sanitaria segnalazioni da parte di dirigenti scolastici - confermano dall'Asl To4 - il Direttore di Distretto

e il Direttore del Servizio Igiene e Sanita' Pubblica stanno effettuando le verifiche e gli approfondimenti dovuti sul caso". Delicati, che si è rivolto a un legale, sostiene invece di essere un medico vaccinatore, perché inocula vaccini anche se non quelli anti-Covid. Da settimane fuori dallo studio c'erano molte persone in coda per ottenere la certificazione di esenzione. Fatto che ha insospettito gli investigatori e che ha fatto scattare il controllo. Se il medico non dovesse essere autorizzato, i documenti fin qui rilasciati sarebbero nulli.