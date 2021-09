" C'è il rischio di un aumento delle attività jihadistiche, è latente perché attualmente dobbiamo pensare ai lupi solitari, a persone particolarmente disturbate o fragili, e su questo serve una attenzione particolare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, aggiungendo che "si tratta di una situazione difficile , ne abbiamo parlato al G7 per mettere in piedi uno sforzo comune".

Il ministro dell'interno, a margine della presentazione del Libro Blu 2020 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, mette in guardia sull'escalation di violenza nel nostro Paese anche in merito alle proteste dei No vax contro il Green pass: "La preoccupazione c'è perché i toni salgono sempre di più il rischio che ci siano estremismi che vanno a incidere sulle manifestazioni".

Altro tema delicato quello dei migranti: "C'è una situazione complessa - ammette il ministro - che va vista nell'insieme. Il mondo è cambiato". La Lamorgese ha parlato del caso Tunisia dove non c'è governo nè Parlamento. "Stiamo cercando di portare avanti una linea dedicata per avere una comunicazione rapida con le autorità tunisine - ha spiegato - in modo a volte di dissuadere" i migranti dal partire. "Questo perché quando arrivano in Italia - ha ricordato - poi dobbiamo rimpatriarli perché c'è un decreto interministeriale per cui la Tunisia viene considerato un porto sicuro". Per quanto riguarda la Libia - ha concluso - "la situazione è differente". "Stiamo cercando di organizzare sistemi di sicurezza nel sud del Paese - le sue parole - E se non si votasse il 24 dicembre come annunciato ritorneremo in una fase di maggiore instabilità".

Infine un aggiornamento sui profughi dell'Afghanistan: "Confermo l'attenzione avuta da associazioni, enti morali e tantissimi privati per dare disponibilità nell'accoglienza. Sono già in accoglienza più di 2.200 afghani, tra cui tanti nuclei familiari. Si tratta di uno sforzo importante".