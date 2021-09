Ansa

Entra in vigore oggi l'obbligo di green pass per scuole, treni, aerei e bus a lunga percorrenza. Stazioni e aeroporti sono presidiati da centinaia di uomini delle forze dell'ordine per i blitz annunciati dal popolo del "no". I manifestanti si sono dati appuntamento in almeno 53 città: l'obiettivo è quello di bloccare la circolazione dei treni. Il Viminale annuncia il pugno di ferro. "Non saranno ammesse illegalità", dice il ministro Luciana Lamorgese.