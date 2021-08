Minacce No vax contro Di Maio: "Un altro infame, devi crepare"

Ansa

"Un altro infame da giustiziare", "è necessario il piombo", "devi crepare". Sono alcune minacce di No vax e di No green pass apparse su chat Telegram e indirizzate a Luigi Di Maio. A scatenare l'odio contro il ministro degli Esteri alcune sue dichiarazioni a favore del vaccino. Di Maio ha affermato che "tutto l'arco politico deve condannare le violenze No vax" e rivolto un appello "alle forze politiche: non bisogna soffiare sul fuoco".