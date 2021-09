No vax progettavano violenze, blitz della polizia in varie città: 8 indagati per istigazione a delinquere aggravata

La polizia ha eseguito una serie di perquisizioni in diverse città nei confronti di appartenenti ai movimenti no vax , che su un gruppo Telegram avevano ipotizzato di compiere azioni violente nel corso delle manifestazioni contro i provvedimenti del governo. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano , sono state condotte dalla Digos e dalla polizia postale. Otto persone sono state denunciate per istigazione a delinquere aggravata.

Le perquisizioni sono scattate a Milano, Bergamo, Roma, Venezia, Padova e Reggio Emilia. Oltre alle abitazioni, i controlli hanno riguardato pc, cellulari, tablet e account social.

Gli indagati sono membri attivi di un gruppo Telegram denominato "I guerrieri", nel quale vengono progettate azioni violente da realizzare - anche con l'uso di armi ed esplosivi fai da te - in occasione delle manifestazioni "No Green pass" organizzate su tutto il territorio nazionale, in particolare quella in programma nella Capitale per le giornate dell'11 e 12 settembre.