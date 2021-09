Figliuolo: "Il dissenso No vax va accettato, ma se espresso in maniera civile"

Ansa

Il dissenso è "una forma di pensiero e va accettato quando è manifestato in maniera civile". E' quanto afferma il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in merito alle azioni violente da parte dei No vax. Parlando invece della campagna vaccinale, il generale rivolge un "appello accorato alle persone esitanti di andare a vaccinarsi. Troppe ne abbiamo sentite".