"Il vaccino rende sterili e ci farà cambiare sesso": tutte le bufale dei no vax

Il vaccino rende sterili, ci farà cambiare sesso, serve a controllarci attraverso l'iniezione di un metallo che risponde a delle vibrazioni inviate da un pc via internet. Queste sono solo alcune delle bufale diffuse dal popolo dei no vax. "L'obiettivo della vaccinazione sarebbe quello di ridurre la fertilità al fine di far diminuire la popolazione mondiale". Così un manifestante no vax ai microfoni di "Morning News" che in un servizio ha raccolto tutte le convinzioni delle persone contrarie al vaccino anti-Covid.

Leggi Anche Retata contro i No Vax, nelle perquisizioni trovate anche armi

Leggi Anche No vax su Telegram, 8 indagati per istigazione a delinquere aggravata

"Attraverso il vaccino ci iniettano il grafene controllato dal un computer attraverso il 5G", è la tesi di un altro manifestante. Ma non è finita qui. Secondo alcuni i potenti della terra avrebbero ricevuto dei vaccini falsi, per Draghi e Mattarella nessun vaccino, ma solo un siero placebo iniettato a favor di camera al fine di spingere la popolazione a vaccinarsi. In realtà sarebbe tutta una commedia, e i no vax sono convinti di averla smascherata.