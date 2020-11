Droga, sequestravano i clienti morosi: smantellata banda di pusher a Torino

lapresse

Costringevano i clienti in ritardo con i pagamenti della droga a spacciare per loro, per ripianare i debiti. In caso contrario, non esitavano a picchiarli e sequestrarli, impossessandosi talvolta anche dei loro beni, come auto e telefoni cellulari. Quattro italiani sono stati arrestati dai carabinieri a Torino perché ritenuti responsabili di sequestro di persona, rapina, estorsione, minaccia e lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti.