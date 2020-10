Droga, smantellata maxi rete di spaccio: 19 in carcere

ansa

Blitz antidroga nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Mantova e Biella: impegnati i carabinieri della Compagnia di Sassuolo con i Comandi Arma Locale e con il supporto del Nucleo Cinofili e supporto aereo del 13/mo Elinucleo di Forlì, con esecuzione di provvedimento cautelare (ordinanza di custodia cautelare in carcere) nei confronti di 19 persone, 8 delle quali non in regola sul territorio nazionale.