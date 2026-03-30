Una morte "disumana", così l'hanno definita i Carabinieri di Piacenza. Il caso era iniziato lo scorso ottobre come un decesso per cause naturali. All'epoca, i familiari avevano riferito ai soccorritori del 118 di aver trovato l'anziano senza vita nel suo letto. Tuttavia, l'occhio attento dei militari intervenuti ha subito colto discrepanze nelle deposizioni e segni sospetti sul corpo del defunto. Il sopralluogo tecnico ha rivelato una realtà diversa: la vittima non era morta in camera da letto, ma era stata spostata e ricomposta dopo il decesso per simulare una fine serena.