Giallo a Trieste, ex gioielliere trovato morto in casa con un colpo di pistola alla nuca

"Una bravissima persona, corretta, voluta bene e conosciuta moltissimo a Trieste". "Compravano spesso gioielli e oro da lui. E talvolta eravamo noi a venderglieli... Lui a sua volta li rivendeva. Questo era il suo lavoro. Con noi è sempre stato molto corretto e gli volevamo bene". "Lui era consapevole del pericolo che comportava alla sua persona tenere tutti quei valori in casa, ma si fidava delle persone che erano in affari con lui. Comunque aveva munito l'appartamento di telecamere e sensori di allarme. Chi lo ha ucciso lo conosceva bene". Queste alcune delle testimonianze raccolte da Il Piccolo da persone che hanno voluto mantenere l'anonimato.