Compro oro abusivo, sequestrati 30 chili di gioielli per un valore di 100mila euro

I finanzieri di Città di Castello hanno sequestrato un’attività di compro oro abusiva, due immobili e oltre 30 chili di gioielli e argenteria, per un valore di oltre 100mila euro. I punti vendita di Città di Castello e Umbertide operavano senza iscrizione al Registro O.A.M., violando norme antiriciclaggio, fiscali e sulla sicurezza. Denunciati il titolare e un socio per esercizio abusivo e ricettazione. Indagini in corso sulla provenienza dei preziosi.