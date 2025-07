Ferrara, morte sospetta di un 83enne in ospedale: un infermiere in carcere

Un infermiere della provincia di Ravenna è finito in carcere a Bologna con l'accusa di omicidio volontario per la morte di un paziente di 83 anni che era ricoverato nel reparto lungodegenza dell'ospedale di Argenta (Ferrara). Il decesso risale al 5 settembre 2024. L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Ferrara e il gip di Ravenna ha disposto per l'infermiere il carcere per la gravità del quadro indiziario e per il rischio di inquinamento di prove. Tuttavia il giudice non ha convalidato il fermo per non aver ravvisato pericolo di fuga.