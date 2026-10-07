Voleva realizzare una "rappresentazione artistica", sarebbe questa la motivazione che ha spinto un uomo la mattina del 5 ottobre ad abbandonare una bombola del gas, poi risultata inoffensiva, sotto la copia del David in piazzale Michelangelo a Firenze. I carabinieri hanno denunciato il 49enne per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Il gesto dell'uomo ha causato nel capoluogo toscano uno stato di allerta per i controlli che hanno coinvolto anche gli artificieri. Tra i disagi del 5 ottobre anche quelli legati alla circolazione, il traffico di scorrimento su viale dei Colli è rimasto bloccato per alcune ore.