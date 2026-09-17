45 mm di pioggia in un'ora

Firenze, acqua agli Uffizi per il maltempo: bagnata la teca del Bacco di Caravaggio

Il museo rassicura: nessuna opera è stata danneggiata

17 Set 2026 - 18:58
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Il violento temporale che ha colpito Firenze nel pomeriggio di giovedì 17 settembre ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua anche alla Galleria degli Uffizi. Dopo gli oltre 45 millimetri di pioggia caduti in 60 minuti, l'acqua è penetrata sotto il lucernario di una sala che ospita sette dipinti del Seicento, tra cui il Bacco di Caravaggio. Gli schizzi hanno raggiunto il vetro della teca che protegge il celebre dipinto. Immediati i controlli per verificare le condizioni delle opere.

Google Preferred Site

Nessun danno

 Dai controlli non sono emerse conseguenze per i dipinti. "A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere" hanno dichiarato i responsabili del museo. La sala interessata dall'infiltrazione riaprirà venerdì 18 settembre.

Ti potrebbe interessare

videovideo
firenze
uffizi

Sullo stesso tema