Firenze, acqua agli Uffizi per il maltempo: bagnata la teca del Bacco di Caravaggio

Il violento temporale che ha colpito Firenze nel pomeriggio di giovedì 17 settembre ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua anche alla Galleria degli Uffizi. Dopo gli oltre 45 millimetri di pioggia caduti in 60 minuti, l'acqua è penetrata sotto il lucernario di una sala che ospita sette dipinti del Seicento, tra cui il Bacco di Caravaggio. Gli schizzi hanno raggiunto il vetro della teca che protegge il celebre dipinto. Immediati i controlli per verificare le condizioni delle opere.