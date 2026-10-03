"Ero malaticcio ma felice": Leonardo Pieraccioni ritrova il libretto delle medie al mercatino delle pulci (e si commuove)

A raccontare il ritrovamento è stato lo stesso attore con un post su Instagram: "Già a 20 anni avevo sviluppato una predisposizione naturale, romantica e patologica per la nostalgia. Pensate dunque che colpo adesso aver ritrovato grazie a un amico, che lo ha comprato in un mercatino delle pulci, un mio vecchio libretto di giustificazioni delle medie", ha scritto. "Lo ha ritrovato a Subbiano (poco sopra Arezzo, ndr) e come ci sia arrivato è un mistero. L’ho annusato e mi sono convinto di aver sentito l’odore di quando malato rimanevo a letto".