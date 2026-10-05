Firenze, trovata bombola di gas sotto il David in piazzale Michelangelo

A Firenze, una bombola di gas è stata ritrovata sotto il David in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7:30 di lunedì, un'addetta di Alia Servizi ambientali, la società di gestione del servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere. Accertamenti in corso. Al momento non è noto se la bombola fosse piena o esaurita. L'area è stata comunque messa in sicurezza.