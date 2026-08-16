sull'A21

Pavia: in viaggio col figlio che muore in auto, se ne accorgono dopo 100 km

Il trentunenne soffriva di problemi cardiaci

16 Ago 2026 - 17:37
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Hanno viaggiato in auto con il figlio di 31 anni morto, ma se ne sono accorti all'altezza di Pavia solo dopo un centinaio di chilometri. Il drammatico episodio è avvenuto domenica, 16 agosto, lungo il tratto pavese dell'autostrada A21. Sulla vettura viaggiava un'intera famiglia: al volante il padre, al suo fianco la madre, sul sedile posteriore il figlio. Il 31enne sembrava essersi addormentato.

Google Preferred Site

I genitori hanno provato più volte a svegliarlo, senza risultati. Il conducente si è fermato in un'area di sosta: solo in quel momento i genitori si sono resi conto che il figlio non solo non rispondeva, ma sembrava aver perso conoscenza. A quel punto (alle 7.30 di mattina), hanno chiesto l'intervento del 118. Nel giro di pochi minuti gli operatori sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo, stroncato da un malore.

Leggi anche
 Immagine di repertorio

Sbaglia il parcheggio e investe un bimbo di 7 anni recidendogli un piede: è gravissimo

Trattore si ribalta in un vigneto nel Cuneese: muore ragazza di 22 anni

I genitori hanno spiegato che il figlio aveva pronunciato le ultime parole circa 100 chilometri prima. Il 31enne, da quanto è stato riferito al 118, soffriva di lievi problemi cardiaci.

Leggi anche

"Ci siamo ribaltati con il furgone", il catering dà buca: nozze da incubo nel Monferrato

Livorno, crolla un terrazzo al terzo piano: 56enne precipita per 10 metri e muore

Ti potrebbe interessare

videovideo
pavia
figlio morto

Sullo stesso tema