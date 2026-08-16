Pavia: in viaggio col figlio che muore in auto, se ne accorgono dopo 100 km

I genitori hanno provato più volte a svegliarlo, senza risultati. Il conducente si è fermato in un'area di sosta: solo in quel momento i genitori si sono resi conto che il figlio non solo non rispondeva, ma sembrava aver perso conoscenza. A quel punto (alle 7.30 di mattina), hanno chiesto l'intervento del 118. Nel giro di pochi minuti gli operatori sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo, stroncato da un malore.