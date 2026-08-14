Livorno, le crolla il terrazzo da sotto i piedi: 56enne precipita per 10 metri e muore

La tragedia è accaduta intorno alle 17, in via Bonomo. La donna, in gravissime condizioni, è stata trasferita immediatamente in codice rosso all'ospedale di Livorno. Nonostante i disperati tentativi dell'equipe medica, la 56enne è deceduta in pronto soccorso. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il cedimento del terrazzo.