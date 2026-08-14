Livorno, le crolla il terrazzo da sotto i piedi: 56enne precipita per 10 metri e muore

Si trovava sul terrazzo di casa, al terzo piano di uno stabile a Livorno, quando la base della struttura è crollata trascinandola con sé. È morta così, nel pomeriggio di venerdì 14 agosto, una donna 56enne, precipitata nel vuoto per circa dieci metri dopo che una parte del suo balcone è collassata sotto i suoi piedi. Sull'incidente indagano le forze dell'ordine, accorse sul posto insieme al 118. Per la livornese non c'era però più nulla da fare.
I soccorsi disperati e le indagini
La tragedia è accaduta intorno alle 17, in via Bonomo. La donna, in gravissime condizioni, è stata trasferita immediatamente in codice rosso all'ospedale di Livorno. Nonostante i disperati tentativi dell'equipe medica, la 56enne è deceduta in pronto soccorso. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il cedimento del terrazzo.