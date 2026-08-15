Incidente stradale nel Casertano, muore motociclista 39enne

Terribile incidente stradale nel Casertano. Un uomo è morto in seguito allo scontro tra un'auto e una moto sull'Appia, in località Sparanise, in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato il centauro, Pietro Raucci, 39enne di Marcianise. La moto su cui viaggiava l'uomo si è scontrata con un'utilitaria, probabilmente in seguito a una manovra azzardata.
Gli automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. Il motociclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Caserta. Poco dopo l'accesso in ospedale, il 39enne è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Capua. L'Anas ha riferito che la strada è stata provvisoriamente chiusa all'altezza del km.188 e il traffico è stato deviato.