Inutile la corsa in ospedale

Incidente stradale nel Casertano, muore motociclista 39enne

Pietro Raucci, di Marcianise, ha perso la vita nel fatale impatto, probabilmente determinato da una manovra azzardata

15 Ago 2026 - 21:53
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Immagine di repertorio © Ansa

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Terribile incidente stradale nel Casertano. Un uomo è morto in seguito allo scontro tra un'auto e una moto sull'Appia, in località Sparanise, in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato il centauro, Pietro Raucci, 39enne di Marcianise. La moto su cui viaggiava l'uomo si è scontrata con un'utilitaria, probabilmente in seguito a una manovra azzardata.

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Gli automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. Il motociclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Caserta. Poco dopo l'accesso in ospedale, il 39enne è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Capua. L'Anas ha riferito che la strada è stata provvisoriamente chiusa all'altezza del km.188 e il traffico è stato deviato. 

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