Incidente stradale nel Casertano, muore motociclista 39enne

Gli automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. Il motociclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Caserta. Poco dopo l'accesso in ospedale, il 39enne è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Capua. L'Anas ha riferito che la strada è stata provvisoriamente chiusa all'altezza del km.188 e il traffico è stato deviato.