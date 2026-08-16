Incidente in Ungheria: autobus polacco si ribalta, morti e feriti

Almeno 12 persone sono morte nella notte in Ungheria in un incidente che ha coinvolto un autobus turistico polacco. Lo ha reso noto il primo ministro ungherese Pe'ter Magyar, precisando che il mezzo è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada M3 in direzione di Mezokeresztes, città a est di Budapest. Il mezzo è finito in un fossato e si è ribaltato. Diverse altre persone sono rimaste ferite. Secondo la polizia, a bordo dell'autobus viaggiavano 57 passeggeri e due conducenti.