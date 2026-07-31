Algeria, autobus precipita in un dirupo: almeno 25 morti e 44 feriti

È di almeno 25 morti e 44 feriti il primo bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella provincia di Boumerdes, in Algeria. Un autobus è uscito di strada, si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo lungo la strada di circonvallazione di Rahmoun El Karma. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile algerina, le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Le squadre di emergenza continuano a evacuare i feriti e a prestare assistenza sul luogo della tragedia. Sul luogo dell'incidente si è recato anche il primo ministro algerino, Sifi Ghrieb, per seguire le operazioni di soccorso.