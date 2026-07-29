Incidenti stradali, i giovani tra i 20 e i 24 anni sono i primi per numero di feriti e secondi per mortalità

Sul fronte della sicurezza stradale abbiamo una buona e una cattiva notizia. Iniziamo dalla buona: nel corso del 2025 si è registrato un calo delle vittime mortali, scese a 2.868, segnando una diminuzione del 5,3% rispetto al 2024 e del 9,6% rispetto all'anno di riferimento 2019. E non era affatto scontato, nonostante le politiche degli ultimi anni volte proprio a migliorare questo aspetto.