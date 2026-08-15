"Ci siamo ribaltati con il furgone", il catering dà buca: nozze da incubo nel Monferrato incubo

Dunque, tutto cancellato. Niente festa, niente cibo: solo tanta confusione e necessità di salvare il salvabile. Poi, l'illuminazione da parte di amici e parenti che in pochissimo tempo si trasformano in chef e camerieri. E davanti all’emergenza totale, è stato l'amore a trionfare, ancora una volta. Il Castello - nel quale ha avuto luogo la cerimonia - avrebbe messo a disposizione di tutti cucina e il resto degli spazi, mentre numerosi ospiti avrebbero anticipato le quote per la spesa. Poi, per i più avvezzi, direzione fornelli e nel resto della sala, a servire ai tavoli, la "ciurma di aiutanti".

