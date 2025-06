Terracina, battesimo finisce a sediate in faccia: suocera in ospedale, arrestato il genero

Una giornata di festa si è trasformata in un incubo a Terracina. Un battesimo celebrato in un noto ristorante sul mare è degenerato in una violenta rissa tra familiari. A farne le spese è stata la suocera dell’uomo, finita in ospedale in gravi condizioni. Il genero, padre della bambina, è stato arrestato dalla polizia. E non è un momento fortunato per le suocere visto che quasi in contemporanea, ad Alghero, un futuro sposo picchiava la madre della sua compagna mandandola in ospedale e facendo annullare il matrimonio.