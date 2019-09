Rissa durante battesimo nel Cosentino: accoltellato un invitato

I festeggiamenti per un battesimo si sono trasformati in rissa a Cariati, nel Cosentino, dove un uomo è stato accoltellato durante una discussione e un 32enne è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. Dopo l'aggressione l'uomo si è quindi allontanato dal locale assieme ad altre due persone, che sono poi state denunciate. Il ferito è invece stato soccorso ed è ora ricoverato in prognosi riservata a Cosenza.