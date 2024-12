Trieste, fa la proposta di matrimonio alla fidanzata in riva al mare e cade in acqua: salvato dai vigili del fuoco

L'idea era romantica, ma la proposta di matrimonio fatta sotto le stelle, in riva al mare, è stata guastata da un incidente, per fortuna a lieto fine. A chiedere alla fidanzata la sua mano è stato un turista irlandese di 41 anni che, mentre era in Friuli Venezia Giulia, ha deciso di dichiarare il suo amore tra le barche ormeggiata a Molo Venezia, in centro a Trieste, in località Marina San Giusto. Ma, mentre chiedeva all'innamorata di sposarlo, l'uomo, che forse aveva bevuto un po' troppo, ha perso l'equilibrio ed è caduto in mare.