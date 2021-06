Caserta, proposta di matrimonio nell'hub vaccinale: Giovanni chiede in sposa la fidanzata infermiera

-afp

Giornata da non dimenticare per un'infermiera dell'hub vaccinale della Brigata Garibaldi di Caserta e per i presenti in attesa della loro dose per immunizzarsi. Gessica, il nome della protagonista della storia, è stata raggiunta sul posto di lavoro dal fidanzato Giovanni, 26 anni, che, davanti a tutti, si è inginocchiato con un anello e le ha chiesto di sposarlo. Il sì è arrivato tra applausi e urla di gioia. Perché grande è stata la commozione della donna e altrettanto grande quella dei presenti che hanno raccontato l'episodio sui social. "E' stato bellissimo", il commento.