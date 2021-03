Varese, infermiera scrive proposta di matrimonio sul camice

"Non credevo di provocare tutto questo interesse, doveva esser solo una cosa simpatica tra me e i miei colleghi, ma sono comunque contenta: spero che tutto questo venga letto come un messaggio di speranza". Ha fatto il giro del Web la foto dell'infermiera 23enne con la scritta sul camice diretta a un collega coetaneo: "Lorenzo, vuoi sposarmi?". La protagonista della vicenda, Chiara Vangeli, dell'Asst Valle Olona, in questi giorni è impegnata con una équipe nella vaccinazione di massa a Viggiù (Varese).