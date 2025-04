Pasquetta a Peschici con la tiktoker Rita De Crescenzo, il sindaco dice no: "Siamo già pieni"

Il sindaco di Peschici, dunque, non ci sta all'adunata di massa convocata via social da Rita De Crescenzo e spiega: "Non servono eventi mordi e fuggi, ma cultura e programmazione".



"Non sono preoccupato, - aggiunge D'Arenzo in collegamento con la radio. - Gestiamo qualsiasi tipo di flusso turistico. Non abbiamo bisogno di nessuno. Abbiamo le nostre bellezze paesaggistiche, i nostri eventi che abbiamo qualificato in un cartellone strepitoso".