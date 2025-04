Rita De Crescenzo, in collegamento con il programma di Canale 5, racconta perché ha deciso di lanciare questa iniziativa a Peschici che, dopo l'annuncio sui social, ha già registrato un aumento delle prenotazioni pari a circa il 60%. "Ho scelto questa località proprio per portare un po' di gente anche lì e per divertirci", spiega l'influencer. La conduttrice Myrta Merlino ricorda all'ospite che, però, nel caso di Roccaraso, la situazione era un po' degenerata. "Lo so, ma non era colpa nostra. La colpa era del sindaco che non era preparato. Il sindaco di Peschici, invece, ho saputo che si è preparato perché sa che saranno presenti moltissime persone", replica Rita. E aggiunge: "Io porto gente e mi fa piacere farlo. Anzi, vi dico di più: state parlando con una futura ministra del turismo".