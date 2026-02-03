Il parroco scrive al Papa: "Lascio la tonaca, voglio diventare papà"

Lo ammette senza remore Giovanni Gatto: "Il celibato all’inizio l’ho anche accolto serenamente, poi con gli anni è diventato un peso. Ho avuto più relazioni, prima e dopo essere diventato parroco. Le ho vissute anche mentre ero prete. Nel 2006 ne ho iniziata una con una donna della mia parrocchia e si è protratta a lungo". Sottolineando anche che: "Non sono l’unico: ci sono migliaia di sacerdoti che intrattengono rapporti con donne o con un uomini" e riaprendo così il dibattito sulla possibilità per i sacerdoti cattolici di avere una famiglia, ovvero di sposarsi, attualmente limitata dal Codice di Diritto Canonico, nonostante ci siano eccezioni.