È morta Maria Rita Parsi, paladina dei diritti dell'infanzia
La psicoterapeuta per anni impegnata nel lavoro a fianco delle istituzioni, nazionali e internazionali, chiamate a vigilare sulla condizione dei minori
© Ansa
Al bambino, percepito "non come un futuro adulto da plasmare a colpi di regole, ma come persona già completa, con bisogni chiari e un valore immenso", ha dedicato la sua vita, lavorando per decenni alla difesa dei suoi diritti a livello nazionale e internazionale. Addio a Maria Rita Parsi, 78 anni, paladina dei diritti dei minori. Psicologa e psicoterapeuta, è stata per decenni impegnata nel lavoro a fianco delle istituzioni, nazionali e internazionali, chiamate a vigilare sulla loro condizione. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo.
La psicoaminazione
Durante il suo percorso professionale ha lavorato come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta. È nota per aver messo a punto una metodologia operativa, applicabile in ambito psicologico, socio-pedagogico e psicoterapeutico denominata "psicoanimazione".
Maria Rita Parsi e l'impegno su più fronti
Parsi attualmente era componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ma in passato era stata anche membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, oltre che presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus. Dal 2021, partecipava inoltre stabilmente al gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee.
Onorificenze
Tra i riconoscimenti, nel 1986 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, mentre nel 2007 ha ricevuto la medaglia d’oro della Camera dei Deputati a nome del Comitato Scientifico Internazionale del Centro Pio Manzù. A lei è andato anche il Premio nazionale Paolo Borsellino del 2009, "per l'impegno, la coerenza e il coraggio nella propria azione sociale contro la violenza e l'ingiustizia, e in modo particolare per l'impegno profuso in difesa e la promozione dei valori della libertà, della democrazia, della legalità".
L'ultimo riconoscimento nel 2022: il Premio "Edela" per il suo costante impegno a tutela della dignità delle donne e al fianco dei bambini quale missione di vita.