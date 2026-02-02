È morta Maria Rita Parsi, paladina dei diritti dell'infanzia

Al bambino, percepito "non come un futuro adulto da plasmare a colpi di regole, ma come persona già completa, con bisogni chiari e un valore immenso", ha dedicato la sua vita, lavorando per decenni alla difesa dei suoi diritti a livello nazionale e internazionale. Addio a Maria Rita Parsi, 78 anni, paladina dei diritti dei minori. Psicologa e psicoterapeuta, è stata per decenni impegnata nel lavoro a fianco delle istituzioni, nazionali e internazionali, chiamate a vigilare sulla loro condizione. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo.