Lecce, vedovo diventa sacerdote e celebra le nozze del figlio

La vita di don Carlo Dei Lazzaretti è stata molto diversa da quella che di norma conducono i religiosi: per la maggior parte del tempo è stato un commercialista e tributarista molto noto in città, attento al lavoro e alle responsabilità che ne derivano, e con una famiglia numerosa. Una volta cresciuti i tre figli gli hanno regalato la gioia di avere cinque nipoti. Ma la sua normalità è stata stroncata dalla morte della moglie: Dei Lazzaretti, racconta chi lo conosce, ha vissuto una crisi profonda e non riusciva a trovare il modo di uscirne. Nel suo momento più buio, don Carlo ha trovato la forza di andare avanti nella fede: nella parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli, a Lecce, ha incontrato il Cammino neocatecumenale che gli ha dato il coraggio e la possibilità di ricominciare. Da qui, la decisione di farsi prete.