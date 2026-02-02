Lecce, vedovo diventa sacerdote e celebra le nozze del figlio
Ex commercialista e tributarista in Salento, don Carlo Dei Lazzaretti è ora missionario a Puebla, dove si è svolto il matrimonio
© Istockphoto
Da padre naturale a padre spirituale. È quanto è successo a un 72enne di Lecce, Carlo Dei Lazzaretti, che tre anni dopo essere diventato parroco si è trovato a celebrare il matrimonio di suo figlio.
La decisione
La vita di don Carlo Dei Lazzaretti è stata molto diversa da quella che di norma conducono i religiosi: per la maggior parte del tempo è stato un commercialista e tributarista molto noto in città, attento al lavoro e alle responsabilità che ne derivano, e con una famiglia numerosa. Una volta cresciuti i tre figli gli hanno regalato la gioia di avere cinque nipoti. Ma la sua normalità è stata stroncata dalla morte della moglie: Dei Lazzaretti, racconta chi lo conosce, ha vissuto una crisi profonda e non riusciva a trovare il modo di uscirne. Nel suo momento più buio, don Carlo ha trovato la forza di andare avanti nella fede: nella parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli, a Lecce, ha incontrato il Cammino neocatecumenale che gli ha dato il coraggio e la possibilità di ricominciare. Da qui, la decisione di farsi prete.
L'iter canonico
Su carta, non c'è niente che ostacoli la strada che Dei Lazzaretti vuole intraprendere: per la Chiesa cattolica un uomo rimasto vedovo, anche se ha avuto dei figli, può essere ordinato sacerdote. Ma proprio i figli hanno avuto qualche perplessità iniziale: ci è voluto del tempo prima che accettassero la scelta del genitore, consolidatasi durante un’esperienza al Centro Servo di Yahvè di Porto San Giorgio, nelle Marche, insieme a centinaia di aspiranti seminaristi guidati da Kiko Argüello e dall’équipe internazionale del Cammino neocatecumenale. Don Carlo ha completato la formazione al seminario Redemptoris Mater di Puebla, prima di essere ordinato sacerdote il 10 febbraio 2023 nella cattedrale della città messicana dall’arcivescovo Víctor Sánchez Espinosa. Dei Lazzaretti si è quindi trasferito nella città messicana, nel quartiere popolare di Tres Cruces: proprio qui, nella parrocchia “La Sagrada Familia de Nazaret", ha celebrato le nozze del figlio Roberto e della moglie Sara, condividendone la gioia come genitore e come guida spirituale.