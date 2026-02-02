Alberto Ravagnani parla della scelta di lasciare il ministero sacerdotale: "Non so cosa farò, ma sono sereno"

"Ma comunque avrò tempo e modo per spiegare tutto", continua. "Sono molto consapevole di quello che sto facendo: ci ho pensato tanto e mi sono confrontato tanto", racconta il 32enne di Busto Arsizio, diventato un caso social durante il lockdown, per i video sui social con cui aveva intrattenuto il rapporto con i fedeli. "Certo, ora non so esattamente che cosa succederà, però sono sereno, perché continuerò a vivere la mia missione, a seguire la mia vocazione, a fare del bene. Non indosserò il colletto, non celebrerò la messa, ma il mio cuore sarà sempre lo stesso. Anzi, adesso forse persino più libero e più vero".