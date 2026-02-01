Papa Leone XIV: "Auspico tregua olimpica per Milano-Cortina"

Un messaggio di pace quello lanciato da Leone XIV durante l'Angelus. In vista di Milano-Cortina 2026, il Pontefice invoca la tregua olimpica. "Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici di Milano-Cortina e seguiranno i giochi paralimpici. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza di un mondo in pace: è questo anche il senso della tregua olimpica - afferma Leone -. Auspico che quanti hanno a cuore" la pace "e sono posti in autorità, sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo".