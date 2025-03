Papa Francesco, Santa Sede: "Situazione stazionaria, miglioramenti nella parola"

"Il Papa continua la terapia farmacologica, la terapia motoria e respiratoria con miglioramenti, anche per quanto riguarda la parola con lievi miglioramenti quotidiani. È stato diminuito l'ossigeno ad alti flussi che resta per una parte della notte, nel giorno usa i naselli. La situazione è stazionaria dal punto di vista medico". Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni di Papa Francesco che prosegue la convalescenza a Casa Santa Marta, in Vaticano, dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma.