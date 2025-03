Papa Francesco, Santa Sede: decisione sulla presenza alle celebrazioni di Pasqua in base ai miglioramenti

È indicato anche l'Urbi et Orbi di Pasqua ma non dalla Loggia delle Benedizioni che è riservata solo al Pontefice. Infine c'è la conferma della canonizzazione di Carlo Acutis anche se non è sciolto il nodo se sia possibile celebrarla eventualmente anche senza la presenza del Papa. Non è mai accaduto e secondo fonti vaticane esperte di diritto canonico, per il tipo di celebrazione, in qualche modo il Pontefice dovrebbe comunque essere presente.