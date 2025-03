Il primo giorno dopo il ritorno, cure e riposo per Papa Francesco

Papa Francesco "adesso avrà bisogno di convalescenza" e "di stare tranquillo". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di convegno all'Augustinianum. "Il lavoro di ufficio continuerà", ha detto Parolin precisando che "per il momento si sottoporranno al Papa soltanto le situazioni più importanti, questioni che richiedono decisioni da parte sua, anche per non affaticarlo troppo. Poi man mano che riprenderà, si tornerà alla programmazione normale".