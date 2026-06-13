I fatti risalirebbero a un periodo compreso fra novembre 2025 e il gennaio 2006 quando i cinque impiegati si sarebbero appropriati di somme di denaro che di volta in volta andavano da un minimo di 7 a un massimo di 10 - 15 euro circa. Il procedimento nasce da un esposto presentato dal Cas nel quale si denunciavano gravi anomalie negli incassi ai caselli di Buonfornello, Cefalù e Castelbuono e una sproporzione tra il numero dei transiti registrati e gli importi effettivamente incassati e versati al consorzio. Gli agenti della polstrada hanno piazzato delle telecamere nei gabbiotti dei caselli e hanno registrato gli stratagemmi utilizzati: i tecnici esattori avrebbero ritirato il biglietto del pedaggio e il denaro contante di volta in volta consegnato dall'utente per pagare, ma non avrebbero inserito il tagliando regolare nel "ricevitore di pista" - ossia il macchinario deputato alla registrazione e contabilizzazione del denaro -.